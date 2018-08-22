Экс-глава предвыборного штаба Трампа Манафорт признан виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признан виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Такой вердикт вынесла коллегия присяжных. Одновременно экс-адвокат президента США Майкл Коэн также признался в неуплате налогов.

Присяжные достигли консенсуса в отношении Манафорта по 8 из 18 пунктов обвинения, пишет агентство Блумберг. Экс-главу штаба Трампа признали виновным в нескольких пунктах подозрений в банковском мошенничестве и уходе от декларирования иностранных счетов, а также по всем пунктам обвинения в неуплате налогов. Речь идет, в частности, о работе Манафорта на экс-президента Украины Виктора Януковича.

Приговор будет вынесен позднее, однако, как отмечает Блумберг, соратнику Трампа грозит длительный тюремный срок. Американский президент, в свою очередь, назвал вердикт присяжных Манафорту «печальным» и подчеркнул, что он никак не связан с обвинением о вмешательстве России в выборы. Между тем еще один соратник Трампа – его бывший адвокат Майкл Коэн – признался, что не заплатил налоги на сумму более миллиона долларов, а также незаконно получил кредит в 500 тысяч долларов. Кроме того, Коэн заявил, что финансировал избирательную кампанию одного из кандидатов в президенты, а также заплатил двум женщинам, чтобы они молчали о связях с Трампом. Делалось это, по словам адвоката, по указанию самого президента.

Одновременно с делами против ряда соратников Трампа в США продолжается расследование дела о вмешательстве России в американские выборы.