Британский режиссер Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде

В официальном Твиттере ленты говорится, что это вызвано творческими разногласиями. С кем, не уточняется.

Преемник Бойла не называется, съемки 25-го фильма об «агенте 007» должны были начаться в декабре этого года, а премьера намечена на конец октября 2019 года.

