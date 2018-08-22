Британский режиссер Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
В официальном Твиттере ленты говорится, что это вызвано творческими разногласиями. С кем, не уточняется.
Преемник Бойла не называется, съемки 25-го фильма об «агенте 007» должны были начаться в декабре этого года, а премьера намечена на конец октября 2019 года.
Комментарии1
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danko_vaflistka 22 августа 2018 | 09:30
...а что ещё есть почитатели этого поноса? Этот сериал, также как и игра престолов относятся к самым неудачным проектам.