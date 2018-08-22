Обнаруженные в одном из задний российского посольства в Буэнос-Айресе 400 килограммов кокаина сожгли в крематории

Как сообщает ТАСС, при этом присутствовали представители правительства Аргентины и российский посол Дмитрий Феоктистов.

Глава нашей дипмиссии сказал, что активная часть операции по пресечению поставок наркотиков завершена, и он надеется, что это старт для нового сотрудничества России и Аргентины.

Следственный комитет России считает, что кокаин принадлежал предпринимателю из Германии Андрею Ковальчуку, который с помощью российских сообщников планировал в дальнейшем перепродать его в Европе. Бизнесмен был экстрадирован, сейчас находится в СИЗО Матросская тишина.