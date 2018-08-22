Обнаруженные в одном из задний российского посольства в Буэнос-Айресе 400 килограммов кокаина сожгли в крематории
Как сообщает ТАСС, при этом присутствовали представители правительства Аргентины и российский посол Дмитрий Феоктистов.
Глава нашей дипмиссии сказал, что активная часть операции по пресечению поставок наркотиков завершена, и он надеется, что это старт для нового сотрудничества России и Аргентины.
Следственный комитет России считает, что кокаин принадлежал предпринимателю из Германии Андрею Ковальчуку, который с помощью российских сообщников планировал в дальнейшем перепродать его в Европе. Бизнесмен был экстрадирован, сейчас находится в СИЗО Матросская тишина.
Комментарии19
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piter_ug 22 августа 2018 | 08:48
Ну надо же как-то траур трёхдневный объявить по утраченному!
koltak76_ 22 августа 2018 | 08:51
piter_ug: Зато вся округа неделю проведет в Космосе.
zztop1960 22 августа 2018 | 09:16
piter_ug: А куда урну с прахом сожжённого кокаина ? Замуруют в кремлёвскую стену ?
sm59 22 августа 2018 | 08:50
И дым отечества им сладок и приятен ... (Тютчев).
platonnekafrin 22 августа 2018 | 08:57
sm59: "Какая боль..." (Захарова - не "Чайф")
vezdehod 22 августа 2018 | 09:16
Обнаруженные в одном из задний российского посольства в Буэнос-Айресе 400 килограммов кокаина сожгли в крематории
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Марию Захарову пожалели - пусть живёт.
platonnekafrin 22 августа 2018 | 09:21
vezdehod: Ага, "пожалели" - ей Лавров так накостылял, что лучше бы в костер.
omichka 22 августа 2018 | 08:53
"Поллитра?.... Разбить?...
Да я тебя!..." ///
caries 22 августа 2018 | 08:54
— «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть».
— «Вино. Разбила… две бутылки».
— Три!
— Пиши «три».
andrang2 22 августа 2018 | 08:55
А кто уверен, что сожгли именно кокаин?
lenin3 22 августа 2018 | 08:57
andrang2: даже сидящий в тюрьме Ковальчук не уверен,зная всё изнутри...)))
andre_klimov 22 августа 2018 | 08:58
andrang2:
Попугаи. Они уже никогда не будут прежними :)
sproter 22 августа 2018 | 09:06
Осталось потерять пару протоколов и дело в шляпе - в чемоданах был кофе.
gregor 22 августа 2018 | 09:12
Обнаруженные в одном из задний российского посольства в Буэнос-Айресе 400 килограммов кокаина сожгли в крематории
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Песков , от имени Кремля и Захарова ,от имени Мида , опровергает ,что 400 килограммов кокаина сожгли в крематории.
Патрушев и его самолёт , также опровергает потерю кокаина .
sagen 22 августа 2018 | 09:29
Кокаин это круто. Судя по расширенным зрачками невменяемы текстам, кое-кто из гостей "Эхо" этим балуется. Но дипломаты, видимо, решили, что героином торговать будет выгодней.
Осталось только найти место, где в России печатают фальшивые доллары в промышленном масштабе. Тогда картина будет завершенной.
alisa929 22 августа 2018 | 09:30
Боже правый!!!Круче любого анекдота)))Но это реалии))) Всего лишь 400 кг.кокоина в посольстае....сожгли в крематории)))
vetsurgeon 22 августа 2018 | 09:42
брехня
apels 22 августа 2018 | 10:00
Российский посол плакал
nikolaitschi 22 августа 2018 | 10:15
Дед плачет Баба плачет А курочка? Курочка опять где-то кудахчет!