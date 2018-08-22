США в очередной раз потребовали от России освободить украинского режиссера Олега Сенцова
Соединенные Штаты в очередной раз потребовали от России освободить украинского режиссера Олега Сенцова. В сообщении Госдепартамента говорится, что Вашингтон озабочен ухудшением его здоровья. При этом Сенцов называется «невинно осужденным».
Напомним, накануне было сто дней как Сенцов держит голодовку в российской колонии. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.
Комментарии33
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ukraminadozemljudobrjt 22 августа 2018 | 08:47
Поставить условие что освободят после того как назовут пять его фильмов.
m_doc 22 августа 2018 | 08:56
ukraminadozemljudobrjt: Эдак слишком по-доброму. Пусть все его произведения посмотрят минимум пять раз:))
m_doc 22 августа 2018 | 08:52
Буквально вчера с помощью Шария посмотрела единственный продукт жизнедеятельности Сенцова в качестве "режиссёра". Вы спросите, о чём фильм? Да ни о чём. И это вообще не фильм, а некая занудная и тупая самодеятельная хрень.
nf5096004 22 августа 2018 | 08:57
m_doc: так вы же будете человеку развиваться, совершенствоваться в профессии. А человек он смелый, верный своей Родине. За это и достоин уважения.
m_doc 22 августа 2018 | 09:02
nf5096004: Сами-то написали, что поняли?:)))
Эта бездарь - дурак с инициативой. Давно известный тип личности, впервые описанный Даниилом Граниным.
nf5096004 22 августа 2018 | 09:09
m_doc: прежде всего - его вина не доказана. Он никого не убил, не взорвал. Но даже если б и была попытка взорвать, заметьте, не здание, ни ТЦ, а памятник, то за это 20 лет, да ещё у черта на рогах, не дают. Это чистая политика.
m_doc 22 августа 2018 | 09:15
nf5096004: Зарема Мужахоева тоже никого не взорвала.
Хотите жить рядом с соседями, которые хранят дома взрывчатку и шатаются с ней по улицам?
И вообще, в данном случае речь о Сенцове как выдающемся деятеле кинематографии.
nf5096004 22 августа 2018 | 09:23
m_doc: бедный, как же вас запугали! Так и закон Яровой можно оправдать и войну
в Чечне после взрыва домов. А истинная цель - запугать, что успешно и проходит, когда есть вам подобные.
m_doc 22 августа 2018 | 09:28
nf5096004: Оставьте свои лирические напевы при себе. Не цепляет.
danko_vaflistka 22 августа 2018 | 09:39
nf5096004: Насчёт недоказанности вы не правы - есть видео аудио документы подтверждающие его террористические планы в отношение россиян, а также изъятые предметы, относящиеся к взрывчатым веществам и комплектующим к взрывным устройствам.
smip Михаил Сорокин 22 августа 2018 | 09:52
nf5096004: """"вина не доказана""""
Очевидно, вы считаете себя образованным, цивилизованным человеком.
В таком случае, вам следовало бы понимать, что виновность или невиновность человека может установить только суд. Так что, если вас не затруднит, сообщите постановление какого суда признало Сенцова невиновным.
Или суды вам не указ и доверяете вы лишь "хорошим ребятам" на Эхе, которые знают все лучше всяких судов?
Что же касается политической составляющей дела Сенцова, то она совершенно очевидна. Думаю, для вас не секрет, что в тюрьмах, причем, по всему миру, томятся десятки тысяч невинно осужденных (хотя бы в силу банальных судебных ошибок). Однако, "прогрессивной" общественности есть дело лишь до дел Савченко, Сенцова да Пусси Райот. С чего бы это так?
danko_vaflistka 22 августа 2018 | 09:35
nf5096004: ...человек он смелый, верный своей родине...
Вот по этой причине он и собирался наворотить кучу трупов в России. Так что пускай эта мразь Сенец сидит в тюрьме, а лучше всего пусть сдохнет со своими планами убивать россиян.
m_doc 22 августа 2018 | 09:08
drgonish: Спс, но несколько дней назад уже видала всех этих творчески интеллихентных лицемеров.
edyunia 22 августа 2018 | 09:06
m_doc: \\тупая самодеятельная хрень.\\
Если это цитата из твоего личного дела, то добавь ещё и "бессовестная".
m_doc 22 августа 2018 | 09:10
edyunia: Давно не виделись:) Сам-то кыно заценил?
edyunia 22 августа 2018 | 09:14
m_doc: \\Сам-то кыно заценил?\\
Привет, :). Да я кына, не важно чьи, не очень то смотрю.
m_doc 22 августа 2018 | 09:20
edyunia: Экай ты привереда:)
Я, правда, тоже не шибко смотрю, ежели по-сурьёзному. Есть ощущение, что всё лучшее уже посмотрела. И с музыкой то же самое.
edyunia 22 августа 2018 | 09:38
m_doc: \\И с музыкой то же самое.\\
Музыки употребляю много, тем более, зачастую, слушая музыку я работаю веселее и продуктивнее. :).
m_doc 22 августа 2018 | 09:50
edyunia: Счастливчик.
drgonish 22 августа 2018 | 09:20
edyunia:
Ну как. Его же типа за творчество посадили, а не за подготовку терактов. А вы видите-ли, не очень-то и хотите на это творчество смотреть.
vezdehod 22 августа 2018 | 09:13
m_doc:
Буквально вчера с помощью Шария посмотрела единственный продукт жизнедеятельности Сенцова в качестве "режиссёра". Вы спросите, о чём фильм? Да ни о чём. И это вообще не фильм, а некая занудная и тупая самодеятельная хрень.
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Кто такой Шарий? Беглый украинский "блогер" - такой же Тупой. как Горный "блогер".
kanarejkin 22 августа 2018 | 09:26
vezdehod: убойный аргумент, браво.
drgonish 22 августа 2018 | 09:35
vezdehod:
[Кто такой Шарий? Беглый украинский "блогер" ]
А чего с Украины бежать? Цивилизованное европейскоей государство ведь, да?
[такой же Тупой...]
"Тупой" - это у тупых единственный аргумент против всего, что им не нравится.
vasya_von_smetankin 22 августа 2018 | 08:53
А упыри-кровососы уже просто не могут без крови...
bosen48 22 августа 2018 | 09:14
drgonish:Какое-то странное сообщение. В США многие могут требовать. Кто конкретно требует? Для начала пусть потребуют отпустить похищенных и невинно осуждённых Бута и Ярошенко, а также отпустить из СИЗо Бутину.
jblack2 22 августа 2018 | 08:59
Можно ли называть украинским человека с российским паспортом?
Того самого, кто собственно и бегал по инстанциям для его получения, и в итоге поставил в нем собственноручную подпись?
Нет, ребята он уже наш, родной - российский!
Правда как режиссёр - мелковат... Единственный фильм снят на уровне ПТУ-шника недоучки.
koltak76_ 22 августа 2018 | 09:04
jblack2: Лживая пригоженская крыса. Много слов. Суть одна ложь.
nf5096004 22 августа 2018 | 09:17
jblack2: он не подавал заявление на получение российского паспорта, его устраивал тот, который у него был. Верность своей Родине разве преступление?
korikov 22 августа 2018 | 09:06
Третий Рейх потребовал от СССР освободить заключёных лагерей поселения.
США потребовали от России освободить Сенцова.
Жаба потребовала от лягушки не есть мошек.
motoped 22 августа 2018 | 09:11
Россия вот тоже надеется, что США кого нибудь отпустят)))
sagen 22 августа 2018 | 09:23
Судя по количеству негодяев, сбежавшегося на тему, для которых он то не режиссер. то не гражданин, тема Кремль волнует. Кто знает, что окажется той соломинкой, которая сломает хребет самцу? Невинные хакерские атаки, которыми на фоне нападений на Грузию и Украину смотрятся детской игрой вызвали реакцию намного более острую. Возможно, смерть Сенцова разорит Путина и его окружение окончательно и ему придется выставить на продажу все свои сорок резиденций "президента"?
putin_itogy 22 августа 2018 | 09:31
Старичок - Кремлевичок не выёживайся...
Хватит уже понтоваться гопник.
Твои понты хороши в подворотне.
А на мировой арене, твои понты приведут тебя в цугундер.
Поверь мне старичок, я тебя знаю как облупленного.
Все твои понты мне прекрасно понятны, у меня мои товарищи одноклассники две трети пересидели на Зонах, начиная с малолетки, ещё в 70х годах.
Все твои понты, и твой КУПЛЕННЫЙ СТАТУС "Вора в законе", не дают тебе настоящего Авторитета. По сути ты, простой "баклан", был им всегда смолоду, им и остаёшься. Твоё "звание" куплено, подарено тебе, но ты его НЕ ЗАСЛУЖИЛ.
Ты не сидел, не воевал, не бился в кровь. Ты просто позёр, мелкий карлик, возомнивший себя крутым, "не меняющим своих решений под внешним давлением"..охо-хо-хох..
Какие мы стали большие и страшные..
Уймись, старикашки..
Накличешь на свою сморщенную жопу, большой геморрой..
kochar 22 августа 2018 | 10:16
Мишель де Монтень
Я наблюдал только одно действие розги — она или притупляет или озлобляет душу.