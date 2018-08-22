Совет по правам человека при президенте предлагает убрать из Уголовного кодекса статью за оскорбление верующих
Проект рекомендаций за подписью главы совета Михаила Федотова, оказался в распоряжении РБК. Предлагается также оставить в УК наказание лишь за насильственные экстремистские преступления.
СПЧ направит свои рекомендации в ОНФ, правоохранительные органы, в том числе, в Генпрокуратуру.
Комментарии2
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lenin3 22 августа 2018 | 08:36
Если не уберуч(что скорее),тогда пусть вводят статью об оскорблении НЕверующих.А то,как всегда,выборочно получается...
sm59 22 августа 2018 | 08:41
Так редко поступают разумные предложения, что ... все равно какой-то подвох ожидаешь :(