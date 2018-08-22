Совет по правам человека при президенте предлагает убрать из Уголовного кодекса статью за оскорбление верующих

Проект рекомендаций за подписью главы совета Михаила Федотова, оказался в распоряжении РБК. Предлагается также оставить в УК наказание лишь за насильственные экстремистские преступления.

СПЧ направит свои рекомендации в ОНФ, правоохранительные органы, в том числе, в Генпрокуратуру.