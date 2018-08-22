Суд оставил под стражей историка Юрия Дмитриева

Защита естественно будет обжаловать это решение, поскольку во время заседания не было представлено каких-либо весомых аргументов в его пользу, — сказал «Эху Москвы» адвокат обвиняемого Виктор Ануфриев.

Он добавил, что такого рода произвол встречается в России часто. Тем не менее, по словам адвоката в этот раз суд мог быть внимательнее, поскольку подобная ситуация была и при рассмотрении первого дела, а по нему Дмитриев оправдан.