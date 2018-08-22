Фейсбук удалил более 650 страниц, аккаунтов и групп, связанных с российскими спецслужбами и Ираном
Социальная сеть Фейсбук удалила более 650 страниц, аккаунтов и групп, связанных с российскими спецслужбами и Ираном. Их поведение признано «неаутентичным». Как говорится в сообщении компании, данные группы использовали схожую тактику, создавали учетные записи, чтобы ввести в заблуждение других о том, кто они, и что делают.
Комментарии2
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vilingrad 22 августа 2018 | 08:36
Еще Патрика растрелять. Пока об этом можно только мечтать...
yralez 22 августа 2018 | 08:36
На биржу их отправят ?.......пригожинскую.