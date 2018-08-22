Конгресс США может ввести новые санкции против России после промежуточных выборов
Конгресс США может ввести новые санкции против России после промежуточных выборов, — об этом заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл. По его словам, это тема безусловный приоритет для Конгресса.
Законопроект, который был внесен в начале августа, предусматривает ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов российской экономики, олигархов и государственных предприятий.
Обсуждая эту тему, американцы решают свои внутренние проблемы – считает глава МИДа Серегй Лавров.
По словам Лаврова, Россию просто используют как разменную монету во внутриполитической борьбе.
Комментарии6
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uhovostro 22 августа 2018 | 08:33
"Разменная монет" - это слишком громко сказано. Грош цена вам всем в базарный день...
vilingrad 22 августа 2018 | 08:33
Бедный "Серегй Лавров"! На жопе уже места живого нет- сплошные отпечатки подошв. Но молодец- говорит как старший приказал:)
aleksandr39 22 августа 2018 | 08:34
Лавров уже забыл что Россия вмешивается в выборы США .
good_warrior 22 августа 2018 | 08:35
США хочет развязать ядерную войну?! Ну-ну!
blahovdav 22 августа 2018 | 08:42
good_warrior: США хочет развязать ядерную войну?! Ну-ну!\\\ Путлеровская свинка это сама придумала??Хочешь жить нормально-не развязывай войны с соседями, не сги под чужие двери, не воруй чужие территории и с тобой будут общаться и и поступать достойно, а не как с шалавой подзаборной...
lager23 22 августа 2018 | 08:44
Конгресс США может ввести новые санкции против России
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Есть семь смертных грехов обе стороны их нарушили, значит прав тот кто сильнее..так устроена жизнь.