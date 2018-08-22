Конгресс США может ввести новые санкции против России после промежуточных выборов, — об этом заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл. По его словам, это тема безусловный приоритет для Конгресса.

Законопроект, который был внесен в начале августа, предусматривает ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов российской экономики, олигархов и государственных предприятий.

Обсуждая эту тему, американцы решают свои внутренние проблемы – считает глава МИДа Серегй Лавров.

По словам Лаврова, Россию просто используют как разменную монету во внутриполитической борьбе.