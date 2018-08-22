Латвия и Эстония могут потребовать от Москвы возмещения ущерба от «советской оккупации»
Об этом говорится в совместном заявлении министров юстиции двух прибалтийских государств. Они считают, что важно сохранить память о человеческих потерях тех лет.
Высокопоставленные чиновники представили план возможных действий, в том числе, на уровне ООН. Латвия, в частности, оценивала ущерб от «оккупации СССР» в 180 миллиардов евро.
Комментарии8
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good_warrior 22 августа 2018 | 08:31
Попробуйте!:))
blahovdav 22 августа 2018 | 08:39
good_warrior: Попробуйте!\\\ И попробуют! Отказ?? А там и новые санкции прилетят, в случае отказа... Была бы Рашка нормальной бабой, а не дебоширом склочной, вороватой и подлой, то и вопросов бы не возникало. А так, с колен, на бочок и поудобнее...
ku111ku 22 августа 2018 | 08:39
good_warrior: Походу у них действительно много лишней территории...
m_doc 22 августа 2018 | 08:33
Шо, опять?!?!?! Да не вопрос - от мёртвого осла уши самовывозом. Скока увезёте, всё ваше.
xoxloparasha 22 августа 2018 | 08:33
Тут ООН бессильна , им в Спортлотто писать надо !
kara 22 августа 2018 | 08:36
А им то зачем деньги?
Они же не Украина у них все хорошо
deda_cuki_danki 22 августа 2018 | 08:37
Обыкновенные попрошайки
ukraminadozemljudobrjt 22 августа 2018 | 08:39
Все что там построили пусть вернут, и под лопухом срут.