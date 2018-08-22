Под Челябинском сегодня стартуют антитеррористические учения, в которых примут участие более трех тысяч военных стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Представители Узбекистана будут присутствовать в качестве наблюдателей.

Подобные маневры проводятся один раз в два года. Предыдущие учения состоялись в Киргизии.