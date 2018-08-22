Под Челябинском сегодня стартуют антитеррористические учения
Под Челябинском сегодня стартуют антитеррористические учения, в которых примут участие более трех тысяч военных стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Представители Узбекистана будут присутствовать в качестве наблюдателей.
Подобные маневры проводятся один раз в два года. Предыдущие учения состоялись в Киргизии.
Комментарии5
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vilingrad 22 августа 2018 | 08:27
-А может он- вражеский шпиён?
-Ну какой у нас в губернии шпиён? У нас в какую сторону ни скачи, в три дня никуда не доскачешь! (Ревизор)
Террористы по Челябинском...
ss2020 22 августа 2018 | 08:29
ЧЕБАРКУЛЬ миссия мирная, а на донбассе миссия какая-то другая...гибридная!)))
andy66 22 августа 2018 | 08:34
в террористической стране все антитеррористические учения проводятся профессиональными террористами )))
ss2020 22 августа 2018 | 08:38
стартуют антитеррористические учения... дело идёт к самоподрыву!)))
yralez 22 августа 2018 | 08:39
Конечно надо тренироваться........ведь когда то вагнеровцы и лугандонцы вернутся в родную гавань.