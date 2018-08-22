Российские власти намерены поднять со дня Баренцева моря ракету с ядерной боеголовкой, которая затонула при испытанияч

Российские власти намерены поднять со дня Баренцева моря ракету с ядерной боеголовкой, которая затонула при неудачных испытаниях. Об этом сообщает Си-Эн-Би-Си, ссылаясь на источник , знакомый с докладом одной из американских спецслужб.

В операции примут участие три судна. Сроки проведения работ пока не определены Как отмечает телеканал, в докладе не оценивается возможный ущерб для окружающей среды.

В мае Си-Эн-Би-Си сообщал, что Россия провела четыре испытания новой ракеты и все они закончились неудачей. Российские власти это отрицают.