Российские власти намерены поднять со дня Баренцева моря ракету с ядерной боеголовкой, которая затонула при испытанияч
Российские власти намерены поднять со дня Баренцева моря ракету с ядерной боеголовкой, которая затонула при неудачных испытаниях. Об этом сообщает Си-Эн-Би-Си, ссылаясь на источник , знакомый с докладом одной из американских спецслужб.
В операции примут участие три судна. Сроки проведения работ пока не определены Как отмечает телеканал, в докладе не оценивается возможный ущерб для окружающей среды.
В мае Си-Эн-Би-Си сообщал, что Россия провела четыре испытания новой ракеты и все они закончились неудачей. Российские власти это отрицают.
Комментарии3
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rosta 22 августа 2018 | 08:30
Конечно отрицают. Это же ракета отпускник , а ядрёную боеголовку можно купить в любом военторге, делов то.
chapter_2 22 августа 2018 | 08:31
rosta: Ракета с ядерным двигателем - это фейк-ракета из отдела Информационной политики Кремля. Если бы такая ракета была на самом деле, то стал бы Кремль преступно тянуть целый год с её подъёмом со дна Баренцева моря?
m_doc 22 августа 2018 | 08:43
С какой ядерной боеголовкой, идиоты эховские?!?! Не устаю удивляться, на какой помойке Веник вас, безмозглых, подобрал... и всё божья роса.