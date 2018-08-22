Самолет авиакомпании «Ред Уингс» совершил экстренную посадку в Уфе из-за возгорания двигателя
Воздушное судно выполняло рейс Уфа-Сочи, на его борту находились более 200 пассажиров. Они были эвакуированы с помощью надувных трапов через 7 минут после посадки самолета, — сообщили ТАСС в аэропорту столицы Башкирии
Никто не пострадал. Началось расследование.
Комментарии2
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vilingrad 22 августа 2018 | 08:25
Крылья-то красные, цвета огня
В общем, такая -то вышла .....
tinon 22 августа 2018 | 08:31
Слава Богу!!! Обошлось!