В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня пройдет траурная церемония в память о Кофи Аннане

Первый темнокожий генеральный секретарь организации скончался 18 августа на 81-м году жизни после непродолжительной болезни.

Во всех миссиях ООН после кончины Кофи Аннана в знак траура на три дня приспустили флаги. В холле здания Генассамблеи сегодня пройдет церемония, в ходе которой генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш возложит венок в память об Аннане. В церемонии примет участие постоянный представитель Ганы при ООН. Напомню, что сам Кофи Аннан был уроженцем Ганы. В стране объявлен двухнедельный траур.

Кофи Аннан возглавлял ООН 9 лет – до 2006 года. Его называют одним из самых авторитетных и эффективных руководителей организации. С его именем связано немало гуманитарных и миротворческих миссий. В 2001 году Кофи Аннану присудили Нобелевскую премию мира за его вклад в обновление организации. После отставки он продолжил заниматься урегулированием международных конфликтов — был спецпосланником ООН и Лиги арабских государств в Сирии в 2012 году.

Вопросом организации похорон Кофи Аннана занимается семья бывшего генсека и представители его фонда в Женеве.