В Венесуэле приостановили работу тысячи компаний из-за деноминации валюты

Как передает «Би-би-си», они взяли паузу, чтобы адаптироваться к новым деньгам. В оборот накануне вошли банкноты под названием «суверенный боливар». Один такой боливар равен ста тысячам старых. Это вынужденная мера — МВФ прогнозирует, что к концу года уровень инфляции в Венесуэле достигнет одного миллиона процентов.