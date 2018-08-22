В Венесуэле приостановили работу тысячи компаний из-за деноминации валюты
Как передает «Би-би-си», они взяли паузу, чтобы адаптироваться к новым деньгам. В оборот накануне вошли банкноты под названием «суверенный боливар». Один такой боливар равен ста тысячам старых. Это вынужденная мера — МВФ прогнозирует, что к концу года уровень инфляции в Венесуэле достигнет одного миллиона процентов.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
drgonish 22 августа 2018 | 08:10
Мадуро - плохой, Ельцин - хороший.
ly4_sveta 22 августа 2018 | 08:24
Вспоминайте Уго Чавеса и говорите ему
спасибо. Хотя, и себя не забывайте, ведь
народ порождает всех этих узурпаторов и вождей.
А что ждёт в будущем «российский боливар»?
Какова будет расплата за демагогию, популизм и
чекистскую пропаганду вкупе с манипуляциями
населением?
vilingrad 22 августа 2018 | 08:31
Сушеная рупия ( суверенный рубль)- на очереди?
grishakras 22 августа 2018 | 08:31
Верным путём идут товарищи! У нас тоже таких придурков , хоть отбавляй!