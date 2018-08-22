Владимир Якунин получил немецкую рабочую визу
Это сообщает «Дойче Велле» со ссылкой на МИД Германии. Речь идет о так называемой «голубой карте». Ее владельцы могут со временем получить постоянный вид на жительство. Бывший глава РЖД находится под санкциями США, но в черный список Евросоюза Якунин не попал.
Комментарии11
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yralez 22 августа 2018 | 08:07
Послужил Родине и на покой.
Заслуженный отдых заслуженного чекиста.
И молодым есть с кого брать пример.
У нас ведь еще немного осталось.
uhovostro 22 августа 2018 | 08:07
Настоящий патриот!!..
piter_ug 22 августа 2018 | 08:08
//получил немецкую рабочую визу//
Надеется, при случае, первым до Гааги добежать и заложить всех.
ivar1964 22 августа 2018 | 08:08
Видимо, будет укладывать рельсы. Железным дорогам Германии угрожает серьезная опасность!
xoxloparasha 22 августа 2018 | 08:19
ivar1964: Да сменит Меркель на своем посту и делов то ! Путин на последней встрече в Германии убедил старушку ,пора на пенсию !)))
proxxit 22 августа 2018 | 08:24
ivar1964:
Всё как обычно.
Престарелые еврейские клоуны привычно не в курсе, что Якунин - Кавалер ордена Почётного легиона...
avk7874 22 августа 2018 | 08:09
Его душит эта несвобода,и внутренняя эмиграция уже не помогает.
ss2020 22 августа 2018 | 08:13
Германия под УГРОЗОЙ!)))
grishakras 22 августа 2018 | 08:28
Рабочая виза? Пожалуй , он может научить немцев только одному: как обанкротить немецкие железные дороги!
vilingrad 22 августа 2018 | 08:29
Вот они все и рванут- а русская вата по типу старушки из сказки, останется чесать репу над разбитым корытом марки "Россия":)
irina38fif 22 августа 2018 | 08:32
а что Германия-матушка, приняла российского патриота? Без него никак? или без его капиталов немецкая экономика окажется в тупике?*)))