Вячеслав Володин отказался комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией
Спикер Госдумы сказал газете «КоммерсантЪ», что имеет право не обсуждать личную жизнь. На прошлой неделе Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждается, что 82-летняя мать Володина владеет квартирой в Москве за 230 миллионов рублей, а также является учредителем 10 компаний. Навальный потребовал лишить Володина депутатских полномочий и направил соответствующее заявление в Генпрокуратуру. Скандал только усилит позиции Володина, считает политолог Станислав Белковский.
Он добавил, что политик не должен отказываться от комментариев по таким темам.
Комментарии13
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uhovostro 22 августа 2018 | 08:05
/...имеет право не обсуждать личную жизнь/
С каких это пор коррупция стала предметом "личной жизни"?..
avk7874 22 августа 2018 | 08:11
uhovostro: Да лет этак 15 уже.
proxxit 22 августа 2018 | 08:13
uhovostro:
Володин вроде из ваших, типа, из толерастных на евро жопные шалости?
uhovostro 22 августа 2018 | 08:30
proxxit: Пшёл вон
ivfn 22 августа 2018 | 08:24
uhovostro:
И где вы обнаружили коррупцию? Даже Лелик об этом не сказал.
blahovdav 22 августа 2018 | 08:33
ivfn: И где вы обнаружили коррупцию? Даже Лелик об этом не сказал.\\\ У свинопутов проблемы с логикой?? 230 лямов взяты из тумбочки?? Путлеровским свинкам гораздо легче признать распятого мальца в Славянске, чем коррупцию адептов плешивой крысы??
ivar1964 22 августа 2018 | 08:06
А что тут обсуждать? Или кому-то что-то еще непонятно?
ss2020 22 августа 2018 | 08:09
володин: в россии нет свидетелей, есть только обвиняемые!)
gregor 22 августа 2018 | 08:09
Ты вор и жулик , доказали и сказали ему .
Это моя личная жизнь ,ответил Путинский чиновник.
plank1957 22 августа 2018 | 08:12
А кто-то ожидал, что Володин будет что-то отвечать плебсу? Не царское это дело: со смердами говорить.
grizzlybear 22 августа 2018 | 08:21
Зажрался ...
Ребята, конечно, уже давно перестали сечь берега и государственное стали отождествлять с личным и наоборот.
В России как-то уж совсем вольно стали трактовать понятие "слуги народа", а мандат депутата стал синонимом слова "кормушка".
danmestari 22 августа 2018 | 08:30
А чего объяснять-то? Такой талантливый сын может родиться только у талантливой мамы. Старушка всю жизнь откладывала с учительской зарплаты, и, выйдя на пенсию, занялась на накопленные деньги бизнесом, проявив недюжинные предпринимательские способности. Часть заработанных денег вложила в недвижимость, часть - в расширение дела. Так что все сама, а сын ей ни чем не помогает, да и чем может помочь государственный служащий бизнес-вумен?
rosta 22 августа 2018 | 08:34
Да он бы рад прокомментировать , но мама не разрешает.