Вячеслав Володин отказался комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией

Спикер Госдумы сказал газете «КоммерсантЪ», что имеет право не обсуждать личную жизнь. На прошлой неделе Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждается, что 82-летняя мать Володина владеет квартирой в Москве за 230 миллионов рублей, а также является учредителем 10 компаний. Навальный потребовал лишить Володина депутатских полномочий и направил соответствующее заявление в Генпрокуратуру. Скандал только усилит позиции Володина, считает политолог Станислав Белковский.



Он добавил, что политик не должен отказываться от комментариев по таким темам.