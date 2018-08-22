Президентский Совет по правам человека предложил частично отменить уголовное наказание по статье об экстремизме
В СПЧ считают, что в УК нужно оставить только призывы к насилию. Кроме того, совет предложил декриминализировать статью об оскорблении верующих.
Главный довод Совета по правам человека – невозможность однозначной трактовки ряда пунктов 282 статьи, таких как «разжигание социальной розни» или «утверждение религиозного превосходства». Об этом говорится в проекте предложений по изменению антиэкстремистского законодательства, подлинность которого подтвердил источник РБК в СПЧ. Согласно документу, предлагается сузить уголовную ответственность за разжигание ненависти до призывов к насилию или угроз его применения. Остальные же пункты, считают в Совете, должны быть переведены в разряд административных правонарушений. Туда же, говорится в проекте, необходимо отнести статью об оскорблении чувств верующих.
В СПЧ полагают, что термины «религиозные взгляды» и «верующие» порождают правовую неопределенность, поскольку не понятно, можно ли их распространять на атеистов. Все эти предложения за подписью главы Совета Михаила Федотова планируется направить в Общероссийский народный фронт и Генпрокуратуру, отметил источник РБК.
За последние несколько месяцев стало известно о нескольких резонансных делах об экстремизме, связанных с репостами или публикацией картинок в соцсетях. Например, в середине августа СК предъявил обвинение пенсионерке Любови Кузаевой по 5 статьям за посты в соцсети «Вконтакте».
Комментарии5
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ss2020 22 августа 2018 | 08:07
да вы что...!?? самое интересное начинается...!!! скоро пи_дить лилипутов будут! а вы "частично отменить"!))
yralez 22 августа 2018 | 08:09
В уголовном деле правовая неопределенность, а в административном порядок.
Нафига там какое то право........знай штрафуй да обогащайся.
sergei_tn 22 августа 2018 | 08:16
А не посещать церковь, это уже оскорбление чувств верующих. или еще нет?
buzukin1908 22 августа 2018 | 08:16
Либераст с экстремистом - братья навек. Ворон ворону косой глаз не выклюет! Последняя фраза - исключительно о птицах высокого полета, и даже вовсе не об их помощниках, што каркают в зомбоящике :)
ss2020 22 августа 2018 | 08:18
А СЛАВИКУ БАРАБАНОВУ ПО БАРАБАНУ!)))