Никулинский суд Москвы сегодня вернется к вопросу о конфискации имущества полковника Дмитрия Захарченко
Сторона защиты просит пересмотреть иск Генпрокуратуры, поскольку изъятые деньги, как выяснилось, уже не являются вещественными доказательствами. Это сообщил «Интерфаксу» адвокат Захарченко Александр Горбатенко. В декабре Никулинский суд конфисковал у семьи полковника МВД 27 квартир и машиномест, четыре дорогих иномарки, и крупную сумму денег. Все вместе оценивается почти в 9 миллиардов рублей.
Комментарии3
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harra 22 августа 2018 | 07:54
изъятые деньги, как выяснилось, уже не являются вещественными доказательствами. ///
Ну тогда надо вернуть)))
Заработал же )))
У нас просто у ВСЕХ полковников зарплата хорошая )))
golfinder 22 августа 2018 | 07:58
Вот ему то конфискацию как раз можно и простить. Он с лихвой заплатил. Где чинуши-откатники с конфискацией, погоны-крышеватели и решалы- генералы и просто полицейские молчатели- которые по каким то причинам не замечают непосильно нажитого, где фсбшники не видящих счетов заграничных и хоромов заморских? Вот они то и есть настоящие воры. Зато нам про гаишников уши заливают какие они страшные взяточники, прям коррупция в них уперлась. Из всего зла ,выбрали самое безобидное.
nikolaitschi 22 августа 2018 | 08:37
Если Володин личные дела не обсуждает, то почему кого-то должны интересовать личные дела Захарченко? Доказательств -то нет. Такая сложилась практика деловых отношений. Как может полковник не стоять в строю?