Z Архив новостей новости
5 3 6 220
07:46, 22 августа 2018

Никулинский суд Москвы сегодня вернется к вопросу о конфискации имущества полковника Дмитрия Захарченко

Сторона защиты просит пересмотреть иск Генпрокуратуры, поскольку изъятые деньги, как выяснилось, уже не являются вещественными доказательствами. Это сообщил «Интерфаксу» адвокат Захарченко Александр Горбатенко. В декабре Никулинский суд конфисковал у семьи полковника МВД 27 квартир и машиномест, четыре дорогих иномарки, и крупную сумму денег. Все вместе оценивается почти в 9 миллиардов рублей.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

harra 22 августа 2018 | 07:54

изъятые деньги, как выяснилось, уже не являются вещественными доказательствами. ///

Ну тогда надо вернуть)))
Заработал же )))
У нас просто у ВСЕХ полковников зарплата хорошая )))

golfinder 22 августа 2018 | 07:58

Вот ему то конфискацию как раз можно и простить. Он с лихвой заплатил. Где чинуши-откатники с конфискацией, погоны-крышеватели и решалы- генералы и просто полицейские молчатели- которые по каким то причинам не замечают непосильно нажитого, где фсбшники не видящих счетов заграничных и хоромов заморских? Вот они то и есть настоящие воры. Зато нам про гаишников уши заливают какие они страшные взяточники, прям коррупция в них уперлась. Из всего зла ,выбрали самое безобидное.

nikolaitschi 22 августа 2018 | 08:37

Если Володин личные дела не обсуждает, то почему кого-то должны интересовать личные дела Захарченко? Доказательств -то нет. Такая сложилась практика деловых отношений. Как может полковник не стоять в строю?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 августа Поздравить…

5 276 6 5172 17.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 192 6 19518 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 177 6 27071 15.08
Kполитика, рф, общество, мнения
Блоги

Полицейские пришли в квартиру Яны Трояновой с предостережением насчет «Марша матерей» Как сообщил в Facebook’е её муж — кинорежиссер Василий Сигарев, его супруги дома не было, поэтому бумаги вручили ему…

5 196 6 69805 15.08
Kакции, общество, полиция, власть, события
Блоги

Кусок эфира

Михаил Дмитриев: Ситуация с санкциями вышла из-под контроля Конгресс и президент США это абсолютно непредсказуемые политические явления. Вся политическая система США сейчас настолько разбалансирована, что мы не можем знать, что будет дальше…

5 162 6 62099 15.08
Kполитика, санкции, сша, экономика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…

5 189 6 17256 17.08
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 127 6 12272 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 162 6 16545 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Папаша Кураж и его дети Аня Павликова и Маша Дубовик, которые в тюрьме тяжело заболели, представляют серьезную общественную опасность. Как иначе объяснить?.. Истинная же причина — кураж. Все опять надеются, а их опять обламывают…

5 119 6 36188 15.08
Kполитика, рф, власть, тюрьмы, суды, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 76 6 7919 20.08
Kмосква, мнения
Блоги

Ольга Романова глава правозащитной организации «Русь сидящая»

Это значит многое в плане разводки Следователь имеет полное право самостоятельно отменить стражу и избрать подписку. Почему он этого не сделал? Перекладывает ответственность на суд? Начальство велело самому не связываться?..

5 52 6 28472 15.08
Kправосудие, общество, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5957 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 48 6 6193 20.08
Интервью Интервью

Максим Ликсутов гость: Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

У нас увеличилось в небольшом количестве количество платных парковочных мест. Но увеличение носит точечный характер — когда людям удобно, особенно резидентам, сделать так, чтобы парковка была для всех платная, а для них бесплатная…

5 46 6 6056 20.08
#слушать 49:41 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, транспорт, москва, сетевизор, передачи
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Попытка отнять это право в конце концов будет разрешаться опять на баррикадах Их отправили туда по насквозь фальшивому «делу Нового Величия». Позорный провокатор подвел малолеток под антиконституционную статью про экстремизм…

5 89 6 37234 15.08
Kправосудие, общество, акции, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 243 6 32462 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Власти России, по некоторым данным, собираются поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерным двигателем Как сообщает американский телеканал CNBC, она затонула в прошлом году в результате неудачных испытаний

5 13 6 9763
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 178 6 127095 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

«Политические процессы советской Чехословакии» (к 50-летию ввода войск стран Варшавского договора)
2967884
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 7384 19.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 27 6 510068 20.08
Kналоги, бизнес, события
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Я думаю, что решающую роль сыграл «Марш матерей». Потому что как этому противостоять? Выходят матери с игрушками. Я видел фотографии: просто чума! И неважно, сколько людей, абсолютно неважно. Это произвело впечатление…

5 60 6 83925 18.08
#слушать 01:40:34 8читать ;смотреть $скачать 23.0 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи, сетевизор
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7202149
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3623913

Сегодня в эфире