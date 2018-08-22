Представитель Виктора Вексельберга сообщил, что у миллиардера нет счетов на Кипре
По его словам, были счета аффилированных с бизнесменом компаний, но объем средств был незначительный, передает ТАСС. Ранее в американском Минфине заявили, что на Кипре еще в апреле были заморожены банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга после того, как США внесли их в санкционный список. Сообщение Минфина было связано с выступлением представителя ведомства накануне на слушаниях в банковском комитете Сената, где обсуждали новые санкции против России.
Комментарии8
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vasyakirin 22 августа 2018 | 07:49
незначительный объем- где то 3-4 годовых бюджетов РФ?
ss2020 22 августа 2018 | 07:57
vasyakirin: уже нет, и они не мои...!)))
nersesov 22 августа 2018 | 07:51
Это не санкции против РФ, а просто антисемитизм какой-то.
ss2020 22 августа 2018 | 07:59
nersesov: пархатым дело шьют!)))
gregor 22 августа 2018 | 08:01
Представитель Виктора Вексельберга сообщил, что у миллиардера нет счетов на Кипре
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Может и остались крохи , сказал представитель ,какие -нибудь 560 миллионов евро ,но это мелочь .
severnaj 22 августа 2018 | 08:16
Перетащил уже куда-то. А может в вилончель велели запрятать?
moncegorskyi 22 августа 2018 | 08:38
А на что ему жить. Неужели обратно вражинам продавать яйца Фаберже по бросовой цене, купленные непосильным трудом и за огромные деньги, для укрепления скреп всех россиян.
pepelklaasa 22 августа 2018 | 08:42
У него и миллиардов-то нет.