Присяжные признали Пола Манафорта виновным по 8 пунктам обвинения из 18-ти
Как передает агентство «Блумберг», речь идет о нарушении налогового и банковского законодательства, а также о сокрытии зарубежных счетов. По остальным десяти пунктам присяжные суда города Александрия штат Вирджиния не вынесли единогласного решения. Бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа также судят в столичном округе Колумбия. Там его обвиняют в сговоре против США, отмывании 30 миллионов долларов, даче ложных показаний и в работе незарегистрированным иностранным агентом.
Комментарии1
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ss2020 22 августа 2018 | 07:55
паша монофортов будет сидеть, я сказал!)))