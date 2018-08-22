Прекращены полномочия ставропольского судьи Юрия Макарова после видео с голой девушкой
На сайте квалификационной коллегии судей Ставропольского края сообщается, что решение было принято накануне. Отмечается, что Макаров ушел в отставку по собственному желанию. Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина, похожий на судью Октябрьского районного суда Ставрополя, заставил девушку в голом виде купить шампанское на автозаправке и снимал это на телефон. Сам Макаров утверждает, что это был не он.
Комментарии5
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forward 22 августа 2018 | 07:43
Будет режиссером кино работать, не пропадет....
Талант не зароешь!
edyatel 22 августа 2018 | 08:03
forward: И в чём радость этого мероприятия?
Как говорил герой одного фильма, вот если бы он сало показал или колбасу тогда понятно...
yralez 22 августа 2018 | 07:45
А ведь сколько он грехов прощал.........за деньги.
Не хватило ?.........квалификационной коллегии.
drgonish 22 августа 2018 | 08:04
Любопытное применение голых девушек.
sneer1 22 августа 2018 | 08:14
Чего-то такое уже было. "Человек, похожий на генпрокурора" с девицами в кровати...