Прекращены полномочия ставропольского судьи Юрия Макарова после видео с голой девушкой

На сайте квалификационной коллегии судей Ставропольского края сообщается, что решение было принято накануне. Отмечается, что Макаров ушел в отставку по собственному желанию. Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина, похожий на судью Октябрьского районного суда Ставрополя, заставил девушку в голом виде купить шампанское на автозаправке и снимал это на телефон. Сам Макаров утверждает, что это был не он.