США сегодня, как ожидается, введут первый пакет санкций против России из-за инцидента в Солсбери
Будут, в частности, запрещены поставки продукции двойного назначения и экспорт электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Второй пакет санкций могут ввести в ноябре – это понижение уровня дипломатических отношений, практически полный запрет любого экспорта в Россию, а также поставок в США российских товаров, включая нефть и нефтепродукты.
Глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что предприятиям, которые пострадают от новых санкций, будет оказана максимальная поддержка.
Комментарии11
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opiatnovyi63 22 августа 2018 | 07:33
Воровская власть погубит страну, но себя не даст в обиду!
zmeelov_1 22 августа 2018 | 07:44
opiatnovyi63: Пиндосня медленно и бездумно строит свой "железный" занавес.. Один хрен рухнет на головы строителей. Но История учит, что ничему не учатся эти "строители". Да и поделом гомосятной пиндосне, Без них воздух чище станет.
koltak76_ 22 августа 2018 | 08:04
zmeelov_1: Пиндосня медленно и бездумно строит свой "железный" занавес.. Один хрен рухнет на головы строителей. Но История учит, что ничему не учатся эти "строители"..
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Да, крыса! Рухнет, обязательно, рухнет! После этого заживем, как белые люди!
История нас учит, не за горами талоны на колбасу, водку и микропроцессоры.
Только надо еще 4 миллиона доносов написать на своих соседей и коллег по работе.
И сразу встанем с колен!
palmcoast___ 22 августа 2018 | 07:40
Может как то обойдется?
glotov 22 августа 2018 | 07:53
Когда вводишь санкции, хорошо бы хоть мало-мальские доказательства представить. Нормальные люди должны увидеть доказательства.
ostapbey 22 августа 2018 | 08:16
glotov: нормальные доказательства представлены нормальным людям.
А вам ихтамнет.
Нормальных и адекватных.
Даже..
glotov 22 августа 2018 | 08:37
ostapbey: Если я правильно понял, Вы - тоже ненормальный и "ихтамнет", потому что и Вам доказательств не предъявили.
prade 22 августа 2018 | 08:24
glotov: "Нормальные люди должны увидеть доказательства"
Путину достаточно заявить, что Россия не будет применять химическое оружие и пустить представителей ООН на свои заводы, где предположительно производят химического оружия, и санкций не будут. Так что, доказательство должны предъявить вы, а не другие.
lager23 22 августа 2018 | 07:56
Алчные кремлепуты разинули рот на Арктику и шельфовое бурение, расквартировали пограничников, Чилингаров поставил флажок на дне моря, убили белую медведицу и вошли в роль собаки на сене...., а это был всего лишь фальстарт с огромными тратами бюджетных денег!
Поэтому денег в казне и нет, да и не будет! Вы там держитесь, хорошего Вам настроения!
koltak76_ 22 августа 2018 | 08:00
А наш Вова похоже вводит первый пакет компроматов против Трампа!
Присяжные заседатели признали экс-главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта виновным.
Такой Трамп нам не нужен!!!
Россия - вперед!!!
ostapbey 22 августа 2018 | 08:19
koltak76_: лед тронулся??
Как и при судорожной кончине предыдущей формации?
Именуемой эсэсэсэр..
Даже..