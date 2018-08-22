США сегодня, как ожидается, введут первый пакет санкций против России из-за инцидента в Солсбери

Будут, в частности, запрещены поставки продукции двойного назначения и экспорт электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Второй пакет санкций могут ввести в ноябре – это понижение уровня дипломатических отношений, практически полный запрет любого экспорта в Россию, а также поставок в США российских товаров, включая нефть и нефтепродукты.

Глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что предприятиям, которые пострадают от новых санкций, будет оказана максимальная поддержка.