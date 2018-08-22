Бывший адвокат Дональда Трампа заявил, что совершил преступление по его указанию
Майкл Коэн дал показания под присягой, что именно Трамп поручил ему заплатить двум женщинам за молчание. Это сообщил в «Твиттере» юрист Лэнни Дэвис, который представляет интересы Майкла Коэна. Предполагается, что одна из этих женщин – бывшая порноактриса Стеффани Клиффорд, которая утверждает, что у нее была интимная связь с Трапмом. Деньги для женщин взяли из избирательного фонда, что является нарушением. Коэн пошел на сделку со следствием и признался также в уклонении от налогов и в махинациях в банковской сфере. Приговор ему вынесут в декабре.
Комментарии4
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yralez 22 августа 2018 | 07:47
Теперь пусть в сортир не ходит..........новичком замочат..
sg97 22 августа 2018 | 07:48
Чтобы досадить Путину, пинают Трампа. Да и нехай там грызутся сами с собой. Небольшая заварушка им не помешает.. Когда очухаются, окажется что все 4 года ушли невесть на что. С Европой пересрались, доллар никто не использует, Китай уже не догнать и только малыш Ын с теплотой вспоминает доброго рыжего клоуна, который приезжал повеселить его..
andygo__ru 22 августа 2018 | 08:23
sg97: "Чтобы досадить Путину, пинают Трампа." ---
--- да они там ваще, в этой своей Америке: ночей не спят, лишь бы досадить Путину!
"доллар никто не использует," ---
--- это ты - очень красиво сказал, спасибо!
proxxit 22 августа 2018 | 08:08
Типичные еврейские скрепы - украл смухлевал - виноват Трамп, Путин или Хомейни...