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07:16, 22 августа 2018

Власти России, по некоторым данным, собираются поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерным двигателем

Как сообщает американский телеканал CNBC, она затонула в прошлом году в результате неудачных испытаний. Когда поднимут ракету, пока неизвестно. Предполагается, что эта та самая ракета, о которой в марте рассказал Владимир Путин. В послании Федеральному собранию президент сообщил об успешных испытаниях новых ракет с неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета.

Комментарии

19

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zurich_106 22 августа 2018 | 07:22

И опять наглый обман вскрылся. Это как с переозвученным видео атаки вертолетов Апачи в Афганистане которым хвастал солнцеликий.

igorrrpadlowitchs 22 августа 2018 | 07:25

zurich_106: жаль, что она в Кремль не залетела- вот бы дерьмо по всей Москве разлетелось!

opiatnovyi63 22 августа 2018 | 07:30

igorrrpadlowitchs: Сначала пусть покажут мультик как будут поднимать непредсказуемое чудо-ракету !

vasyakirin 22 августа 2018 | 07:23

Может еще подождать?
Радиус действия неограничен, траектория непредсказуема, глядишь и сама вынырнет!
интересно там только ядерный двигатель или боеголовки то же пристыкованы?

nemez1 22 августа 2018 | 07:26

охренеть россияне, точно, если ракета не долетит, то перетравит радиацией всех, а Вас в первую очередь.

lager23 22 августа 2018 | 07:30

Накаркал Володя, как всегда!
Интересно, норвеги уже копались в затонувшей вандервафле или это сделали пиндосы?
.....а, треска станет трёхглазой?В Ашане это может стать хитом сезона!

seva1223 22 августа 2018 | 07:47

lager23: В Норвегие натянули волейбольную сетку....

venmud 22 августа 2018 | 07:34

"с непредсказуемой траекторией полета."
========================================
Он и теперь честнее всех живых. Наше знание, сила и оружие.

estamp 22 августа 2018 | 07:36

Интересно как либеры возбудились на эту новость. Отмобилизовались всю на всю ночь.
А чё? Она же мультик.
Оттого и вобудились, что она таки есть и таки летает. Пусть и пока хреново.
Не переживайте, друзья, полетит.
Мост вон тоже не должны былт построить. Построили. А до того Энергомост не должны. А там Олимпиаду...

punyoshohlai 22 августа 2018 | 08:00

estamp: она таки есть и таки летает

Она таки утонула

estamp 22 августа 2018 | 08:15

punyoshohlai: Ну малость не долетела до Америки. Поправят.

utax 22 августа 2018 | 08:42

estamp: Ракеты средней дальности поставят в Европе , три минуты подлетное время до Москвы. Твой барин только до сортира добежит где его и замочат....

utax 22 августа 2018 | 08:32

estamp: Для понту одна полетит....правда таких потенциальный противник выставит в тысячу раз больше. Это как сейчас с крылатыми ракетами. И на каждой боеголовка с 400 кТ, Этого достаточно что бы поджарить миллионный город, которых в Росии не более 10.

danko_vaflistka 22 августа 2018 | 07:40

А как же тогда ранее утверждение CNBС о том, что рассказанное в марте месяце президентом России является компьютерной графикой? Совсем потерялись (окончательно заврались) западные сми в своих фантазиях.
Но нашему хомячьему стаду, поддакивающему западным сми, о том, что всё это всего лишь компьютерная графика легко сменить тему на то, что действительно ракета упала в море! Это и есть мировозрение нашего хомячьего стада, не имеющего своего мнения, а зависещее полностью от того что сказал их босс Янки.

utax 22 августа 2018 | 08:44

danko_vaflistka: Разгонный блок отстрелился сразу и упала)))

drgonish 22 августа 2018 | 07:41

Как известно каждому умному хомячку, ракеты с ядерным двигателем построить нельзя.

harra 22 августа 2018 | 07:43

Не уж то САМ с аквалангом полезет? )))

(комментарий скрыт)

greying_eagle 22 августа 2018 | 08:21

Это как раз та ракета, которой, по словам диктатора, нет аналогов в мире. Остальной мир не хочет заражать радиацией свои земли, а жителям России уже все равно где жить в нищете.

chapter_2 22 августа 2018 | 08:29

Ракета с ядерным двигателем - это фейк-ракета из отдела Информационной политики. Если бы такая ракета была на самом деле, то стал бы Кремль преступно тянуть целый год с её подъёмом со дна Баренцева моря?

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