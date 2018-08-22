В России сегодня отметят день флага

Празднества по этому случаю пройдут в целом ряде городов страны.

Абсолютное большинство сегодняшних акций носит подчеркнуто официальный характер – они либо организованы властями, либо проводятся при их поддержке. Наиболее масштабные мероприятия запланированы в столице – например, на площади около Музея Победы сегодня развернут огромный государственный флаг, площадь которого составит около тысячи квадратных метров. В акции примут участие курсанты Академии МЧС, а также добровольцы «Мосволонтер» и другие провластные активисты.

В парках Москвы, Казани и Новороссийска состоится фестиваль триколора. В финале мероприятия участникам раздадут сухие краски цветов российского флага, и по команде их нужно будет подбросить, чтобы окрасить себя и окружающих в цвета триколора.

Между тем, в Кирове власти отказались согласовать митинг и шествие в День государственного флага. В мэрии заявили, что маршрут шествия пролегает рядом с образовательными, медицинскими и спортивными организациями, а это запрещено местным законом.

День государственного флага отмечается в России с 1994 года.