Вячеслав Володин отказался комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией
Спикер Госдумы сказал газете «Коммерсант», что имеет право не обсуждать личную жизнь. На прошлой неделе Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждается, что 82-летняя мать Володина владеет квартирой в Москве за 230 миллионов рублей, а также является учредителем 10 компаний. Навальный потребовал лишить Володина депутатских полномочий и направил соответствующее заявление в Генпрокуратуру. Скандал только усилит позиции Володина, считает политолог Станислав Белковский
Белковский добавил, что политик не должен отказываться от комментариев по таким темам.
Комментарии4
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ura_123 22 августа 2018 | 07:08
Личная жизнь? Откуда такие деньги,славик???
igorrrpadlowitchs 22 августа 2018 | 07:11
ura_123: видать это хатку его матери он тоже во время личной жизни заработал, когда у вовы под кроватью вылизывал задницу!
arye_11 22 августа 2018 | 07:08
Ну, извините.
Если общая стоимость недвижимого имущества превышает сумму годового дохода неработающей пенсионерки в сотни раз, то это никак не "личное дело", а как-то больше дело уголовное.
stoik33 22 августа 2018 | 07:10
Тююю. Поймали зайца за уши. Он что? Единственный ребенок у своей мамы? У него братик и сестренка есть. Скажет, что вместе, в складчину купили. Кто - то сможет опровергнуть? И компании сестре принадлежат.... И брату.