Москалькова: Россия не может обменять Сенцова на осужденных на Украине россиян, потому что не выдает своих граждан
Это заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Между тем, Олег Сенцов признает у него наличие только украинского гражданства. Он держит уже 101 день голодовки в колонии, требуя освободить всех украинских политзаключенных.
Комментарии1
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igorrrpadlowitchs 22 августа 2018 | 07:08
Эта баба просто ничтожество!