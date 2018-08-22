Новый пакет санкций США против России сегодня вступит в силу
В Вашингтоне заявили, что ограничения связаны с инцидентом в Солсбери. Речь идет о запрете поставок продукции двойного назначения и экспорт электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Серьезного ущерба для экономики страны не будет, сказал «Эху Москвы» экономист Сергей Алексашенко.
Второй пакет санкций может быть принят в ноябре и будет более жестким.
Комментарии1
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ura_123 22 августа 2018 | 07:11
Требовали себе ещё больше санкций? Получите.