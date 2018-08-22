Самолет, вылетевший из Уфы в Сочи, вернулся обратно из-за пожара в двигателе
Более двухсот пассажиров лайнера компании Red Wings были эвакуированы с помощью надувных трапов, сообщили ТАСС в аэропорту. Никто не пострадал. Самолет Ту-204 осматривают специалисты, причины возгорания выясняются.
Комментарии1
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lager23 22 августа 2018 | 07:01
Если санкций будет всё больше, летать в РФ будет неначем, без импортных комплектующих "встанет" и Суперждет с французскими турбинами и вражеской авионикой..... благодаря упёртому "быкованию" кремлепутов обыденное превращается в роскошь, а рубль в бумажку.