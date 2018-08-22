Суд в США отклонил иск совладельцев «Альфа-банка» против автора досье на Дональда Трампа
Миллиардеры Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан утверждают, что их ложно обвинили в преступной деятельности и в сотрудничестве с Кремлем в попытке повлиять на президентские выборы в США. Иск о клевете был подан в Верховный суд столичного округа Колумбия к бывшему агенту британской разведки Кристоферу Стилу и его лондонской фирме Orbis Business Intelligence.
Комментарии2
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kup1964 22 августа 2018 | 06:52
В басманый надо идти - там 100% выйграют
chapter_2 22 августа 2018 | 07:03
kup1964: Олигархам М.Фридману, П.Авену и Г.Хану следует признаться в попытках повлиять на исход президентских выборы в США. Они признаны судом недобросовестными истцами, то есть они потеряли право впредь обращаться в суды США с подобными исками.