Ставропольский судья Юрий Макаров лишен полномочий после видео с обнаженной девушкой
Решения приняла накануне квалификационная коллегия судей Ставропольского края. На ее сайте сообщается, что Макаров ушел в отставку по собственному желанию. Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина, похожий на судью Октябрьского районного суда Ставрополя, заставил голую блондинку купить алкоголь на автозаправке и снимал это на телефон. Сам Макаров утверждает, что это был не он.
Комментарии2
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ostapbey 22 августа 2018 | 06:46
Голыми при Луне??
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Что день, то короче к могиле наш путь", -- томно выводили пассажиры. Им стало жалко самих себя, стало обидно, что они никогда не были студентами. Припев они исполнили громкими голосами: "По рюмочке, по маленькой, тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом". -- Стой! - закричал вдруг горбун. - Давай назад! Душа горит. В городе седоки захватили много белых бутылочек и какую-то широкоплечую гражданку. В поле разбили бивак, ужинали с водкой, а потом без музыки танцевали польку-кокетку. Истомленный ночным приключением, Козлевич весь день продремал у руля на своей стоянке. А к вечеру явилась вчерашняя компания, уже навеселе, снова уселась в машину и всю ночь носилась вокруг города. На третий день повторилось то же самое. Ночные пиры веселой компании, под предводительством горбуна, продолжались две недели кряду.
cromwel 22 августа 2018 | 07:07
А как же духовные скрепы? Или он, страшно подумать даже, безбожник? Или крестик не носит, или не стоит со свечкой, как пахан, в храме?
Кстати, а остальные судьи не такие?