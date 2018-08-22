Правительство России окажет максимальную поддержку предприятиям, которые пострадают от новых санкций США
Это объявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, к такой ситуации готовились давно, недоступные из-за ограничений электронные компоненты будут заменены отечественными аналогами или импортом из Юго-Восточной Азии.
Сегодня США, как ожидается, введут первый пакет санкций, связанный с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Будут, в частности, запрещены поставки продукции двойного назначения и экспорт электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Второй пакет санкций могут ввести в ноябре – это понижение уровня дипломатических отношений, практически полный запрет любого экспорта в Россию, а также поставок в США российских товаров, включая нефть и нефтепродукты.
Комментарии7
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ostapbey 22 августа 2018 | 06:39
Окажет поподдержку нищебродам??
А деньги возьмет, конечно, в ТУМБОЧКЕ!!
В доме престарелых ветеранов, в прикроватной.
Даже..
buva53 22 августа 2018 | 06:43
Писец котёнку - довыёживался.
zurich_106 22 августа 2018 | 06:58
КНДР 2
cromwel 22 августа 2018 | 07:04
zurich_106: ostapbey: нет, это не КНДР. Там бы заставили Володина осабняк или квартирку продать, Вексельберга бы за одно место подвесили,Якунина тряхнули.
cromwel 22 августа 2018 | 07:01
То есть на это деньги всегда найдутся. Возьмут из моего нищего кармана и отдадут другим банкротам. Деньги эти им не помогут но я еще беднее стану.
stoik33 22 августа 2018 | 07:04
Кино и немцы. "Мы гордые и опасные - 2" И такие непредсказуемые.... Сами не можем предсказать, когда придет конец.
chapter_2 22 августа 2018 | 07:10
Правительство России окажет за счёт всех россиян максимальную поддержку предприятиям, которые пострадают от новых санкций США. Шея от этого станет ещё немного тоньше и длиннее.