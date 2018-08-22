Бывший адвокат Трампа и экс-глава его штаба предстали перед судом

Юрист Майкл Коэн в Нью-Йорке признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, банковских махинациях и нарушении правил финансирования избирательной компании. Последнее связано с выплатами двум женщинам за молчание о нынешнем президенте США. Коэн под присягой заявил, что сделал это по поручению Дональда Трампа. Тем временем, бывший глава его предвыборного штаба Пол Манафорт признан судом присяжных виновным по 8 пунктам из 18-ти – это уклонение от уплаты налогов и сокрытие зарубежных счетов.