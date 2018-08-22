Всех задержанных в Москве участников акции в поддержку Олега Сенцова отпустили из полиции

На 11 человек составили административные протоколы о нарушении установленного порядка проведения митингов, сообщил «Медиазоне» координатор «Открытой России» Виктор Котов. Это грозит штрафом до 20 тысяч рублей. По данным «Новой газеты», на Чистые пруды с плакатами в поддержку Олега Сенцова накануне вечером вышли около 30 человек. Сегодня пошел 101-й день голодовки украинского режиссера, осужденного по обвинению в терроризме. Сенцов добивается освобождения всех украинских политзаключенных.