В Вашингтоне сегодня пройдет очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем

Стороны вновь попытаются урегулировать спор вокруг пошлин, который продолжается уже несколько месяцев.

Китайскую делегацию на предстоящих двухдневных переговорах в Вашингтоне возглавит замминистра коммерции Ван Шоувэнь, а американскую сторону будет представлять замглавы Минфина Дэвид Мэлпас. Как отмечает The Wall Street Journal, встреча состоится по приглашению представителей США. Это будут первые подобные переговоры за более чем два месяца. Предыдущая встреча проходила на более высоком уровне – в ней участвовали министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Американский президент Дональд Трамп уже заявил, что большого прогресса от очередного раунда переговоров не ожидает.

Полномасштабная торговая война между США и Китаем разразилась в июне, когда Трамп поднял пошлины на целый ряд китайских товаров. С тех пор стороны несколько раз расширяли объемы тарифного противостояния.

По утверждению Трампа, пошлины работают лучше ожидаемого и приносят немалую выгоду экономике США.