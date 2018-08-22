Уголовное дело возбуждено после грубого задержания мужчины в Домодедове
Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий.
19 августа на привокзальной площади аэропорта Домодедово сотрудник ППС при задержании гражданина применил к нему насилие, выходящее за пределы допустимого, говорится в твиттере Следственного комитета. Сообщение проиллюстрировано фотографией. Имена подозреваемых не называются. Телеграм-канал Mash со ссылкой на неназванные источники уточняет, что фигурантами дела стали старшина Владимир Елизаров и старший сержант Николай Григорьев.
Видео задержания появилось в воскресенье в интернете. На ролике полицейский избивает мужчину и надевает ему наручники. Его лицо и рубашка в крови. Другой полицейский держит жену задержанного. Маленький сын пытается защитить отца, бросая в сотрудника сумку.
На просьбы представиться, правоохранители не отвечают. В полиции объяснили, что мужчина распивал спиртные напитки, выражался нецензурно и вел себя вызывающе. Он отказался добровольно проследовать в дежурную часть, поэтому к нему применили физическую силу и спецсредства. Позже в МВД и Следственном комитете сообщили, что проверят действия полицейских.
Как выяснил «Московский комсомолец», задержанного зовут Андрей Коваленко, он работает машинистом московского метро. Суд оштрафовал его на 2 тысячи рублей за мелкое хулиганство. В то же время, в районном мировом участке сказали «Медиазоне», что административные дела людей с такой фамилией не рассматривались.
Комментарии4
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zkotor 22 августа 2018 | 06:11
мразь хуже гестаповской, эдакие неовласовцы, верю и кончат так же
zkotor 22 августа 2018 | 06:20
zkotor: ведь по поведению, отношению к населению, они ощущают себя оккупационной полицией на оккупированной территории в окружении порабощённого, враждебного населения. Ведь они на народ смотрят глазами фашистов как на недочеловеков и самое страшное, что этим володькам, колькам в форме такая модель поведения нравится
astet 22 августа 2018 | 06:21
zkotor: всегда задавался вопросом:
почему после революции
полицаев отлавливали и мочили?
Сейчас вопроса не возникает.
zkotor 22 августа 2018 | 06:26
astet: astet: согласен, у меня тоже подобные вопросы отпали