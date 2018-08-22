Уголовное дело возбуждено после грубого задержания мужчины в Домодедове

Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий.

19 августа на привокзальной площади аэропорта Домодедово сотрудник ППС при задержании гражданина применил к нему насилие, выходящее за пределы допустимого, говорится в твиттере Следственного комитета. Сообщение проиллюстрировано фотографией. Имена подозреваемых не называются. Телеграм-канал Mash со ссылкой на неназванные источники уточняет, что фигурантами дела стали старшина Владимир Елизаров и старший сержант Николай Григорьев.

Видео задержания появилось в воскресенье в интернете. На ролике полицейский избивает мужчину и надевает ему наручники. Его лицо и рубашка в крови. Другой полицейский держит жену задержанного. Маленький сын пытается защитить отца, бросая в сотрудника сумку.

На просьбы представиться, правоохранители не отвечают. В полиции объяснили, что мужчина распивал спиртные напитки, выражался нецензурно и вел себя вызывающе. Он отказался добровольно проследовать в дежурную часть, поэтому к нему применили физическую силу и спецсредства. Позже в МВД и Следственном комитете сообщили, что проверят действия полицейских.

Как выяснил «Московский комсомолец», задержанного зовут Андрей Коваленко, он работает машинистом московского метро. Суд оштрафовал его на 2 тысячи рублей за мелкое хулиганство. В то же время, в районном мировом участке сказали «Медиазоне», что административные дела людей с такой фамилией не рассматривались.