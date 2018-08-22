Первый пакет новых санкции США против России вступает в силу сегодня
Поводом для его введения послужило отравление в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, к которому, считают власти Соединенных Штатов, причастна Россия.
Первый пакет санкций предполагает запрет на поставки товаров и технологий, имеющих отношение к национальной безопасности. При этом если Москва не предоставит убедительных доказательств, что не будет использовать химическое оружие в будущем, через три месяца в силу вступит второй этап. Он включает в себя полное торговое эмбарго, запрет «Аэрофлоту» летать в США, а также снижение уровня дипломатических отношений между странами.
В Кремле новые санкции назвали продолжением «недружественных и незаконных» действий, которые нанесут ущерб всей международной торговле. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин по-прежнему настроен на конструктивный диалог с США.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что готов рассмотреть вопрос о снятии санкций против России, если Москва начнет предпринимать совместные с Вашингтоном шаги, в том числе по Сирии и Украине.
Две недели назад стало известно о том, что власти США намерены также расширить уже действующие в отношении России санкции. Законопроект в частности предполагает запрет для американцев совершать операции с российским госдолгом и госбанками.
Комментарии16
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antimalin 22 августа 2018 | 06:13
Вашингтонский ультиматум не прокатит.
astet 22 августа 2018 | 06:25
antimalin: мудрый Путин ответит пиндосам адекватно!
Нет, бомбёжку Воронежа он оставит, как козырь, на потом.
А сейчас он введёт антисанкции,
чтобы россияне стали немного стройнее!
antimalin 22 августа 2018 | 06:36
astet: Нет, бомбёжку Воронежа он оставит, как козырь, на потом.
/////////
Нет бомбёжкам!
Любым.
Даже странами НАТО Белграда в 1999 году.
Назовёшь страны-агрессоры?
Или постесняешься?
polikarpich 22 августа 2018 | 06:44
antimalin: Интересно, где сейчас изготавливают таких дурачков или дурочек, по типу Землячки и всяких прочих курсисток-гимназисток?
zurich_106 22 августа 2018 | 06:27
antimalin: Это не ультиматум, а порка гопника мазохиста и его озерской банды. Ответить гопнику нечем, остается только скулить про свой настрой на конструктивный диалог.
polikarpich 22 августа 2018 | 06:33
zurich_106: Да почему мазохиста? Никаких таких особых страданий он сам не испытывает, наслаждается чужими.
zurich_106 22 августа 2018 | 06:45
polikarpich: Страдает, взять хотя бы список Магнитского.
polikarpich 22 августа 2018 | 06:14
Когда уж он сдохнет, а?
antimalin 22 августа 2018 | 06:18
polikarpich: После тебя.
polikarpich 22 августа 2018 | 06:36
antimalin: А это вы о ком, уточните?
sg97 22 августа 2018 | 06:23
polikarpich:
Трамп что ли? Скоро, сучонок, скоро.. Но после тебя, ты не обольщайся. Иуды вообще мало живут.
polikarpich 22 августа 2018 | 06:40
sg97: Тебе виднее. Шутка ли, не одного человека предать, а целый свой народ! И даже не за 30 сребреников, а за миску помоев с барского стола. Иуде Искариоту до тебя и тебе подобных идейных и профессиональных холуёв о-о-чень далеко.
lager23 22 августа 2018 | 06:52
sg97: antimalin: Сетевой троллинг — явление неновое, можно сказать, привычное. Однако фигуры самих провокаторов далеко не всегда легко узнаваемы. Поначалу эти отчаянные спорщики воспринимаются скорее положительно — как неравнодушные люди, ревностно отстаивающие свое мнение. И лишь в ходе полемики становится понятно, что их резонёрство направлено не на рождение, а на вырождение истины, что это те же сетевые «вирусы», только«поражают» они не компьютеры, а тех, кто за ними работает.....почему вы оба "заразны"?? Призвание?
zurich_106 22 августа 2018 | 06:54
lager23: Для ольгинской мошкары на Эхе это бизнес -ничего личного.
svoi216 22 августа 2018 | 06:22
Так и не понял ни чего всенародно избранный.
antimalin 22 августа 2018 | 06:31
svoi216: А ты понял?
И чего именно?