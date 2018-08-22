Суд в США отклонил иск совладельцев «Альфа-банка» против автора досье на Дональда Трампа

Миллиардеры Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан утверждают, что их ложно обвинили в преступной деятельности и в сотрудничестве с Кремлем в попытке повлиять на президентские выборы в США. Иск о клевете был подан в Верховный суд столичного округа Колумбия к бывшему агенту британской разведки Кристоферу Стилу и его лондонской фирме Orbis Business Intelligence.