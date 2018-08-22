Власти России, по некоторым данным, собираются поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерным двигателем

Как сообщает американский телеканал CNBC, она затонула в прошлом году в результате неудачных испытаний. Когда поднимут ракету, пока неизвестно. Предполагается, что эта та самая ракета, о которой в марте рассказал Владимир Путин. В послании Федеральному собранию президент сообщил об успешных испытаниях новых ракет с неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета.