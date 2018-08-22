Ставропольский судья Юрий Макаров лишен полномочий после видео с обнаженной девушкой

Решения приняла накануне квалификационная коллегия судей Ставропольского края. На ее сайте сообщается, что Макаров ушел в отставку по собственному желанию. Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина, похожий на судью Октябрьского районного суда Ставрополя, заставил голую блондинку купить алкоголь на автозаправке и снимал это на телефон. Сам Макаров утверждает, что это был не он