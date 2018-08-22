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04:04, 22 августа 2018

Бывший адвокат Дональда Трампа заявил, что совершил преступление по его указанию

Майкл Коэн дал показания под присягой, что именно Трамп поручил ему заплатить двум женщинам за молчание. Это сообщил в «Твиттере» юрист Лэнни Дэвис, который представляет интересы Майкла Коэна. Предполагается, что одна из этих женщин – бывшая порноактриса Стеффани Клиффорд, которая утверждает, что у нее была интимная связь с Трапмом. Деньги для женщин взяли из избирательного фонда, что является нарушением. Коэн пошел на сделку со следствием и признался также в уклонении от налогов и в махинациях в банковской сфере. Приговор ему вынесут в декабре.

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