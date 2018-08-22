Бывший адвокат Дональда Трампа заявил, что совершил преступление по его указанию

Майкл Коэн дал показания под присягой, что именно Трамп поручил ему заплатить двум женщинам за молчание. Это сообщил в «Твиттере» юрист Лэнни Дэвис, который представляет интересы Майкла Коэна. Предполагается, что одна из этих женщин – бывшая порноактриса Стеффани Клиффорд, которая утверждает, что у нее была интимная связь с Трапмом. Деньги для женщин взяли из избирательного фонда, что является нарушением. Коэн пошел на сделку со следствием и признался также в уклонении от налогов и в махинациях в банковской сфере. Приговор ему вынесут в декабре.