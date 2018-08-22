Владимир Якунин получил немецкую рабочую визу
Это сообщает «Дойче Велле» со ссылкой на МИД Германии. Речь идет о так называемой «голубой карте». Ее владельцы могут со временем получить постоянный вид на жительство. Бывший глава РЖД находится под санкциями США, но в черный список Евросоюза Якунин не попал.
Комментарии5
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archibald_dandy_esquire 22 августа 2018 | 03:15
такое впечатление, что друга Якунина вовремя уволили - в санкционный список не попал, может свободно выхать с России и жить на ворованные деньги за границей - чего, собственно и желают все друзья-путина
severnaj 22 августа 2018 | 03:16
Истинному российскому патриоту не нежна немецкая виза!
mathmovesu 22 августа 2018 | 03:33
немцы конечно маху дали: работник из него как из говна пуля, надо бы ему сразу воровскую визу выдать вместо рабочей...
rifles 22 августа 2018 | 03:50
Пойдет в осмотрщики немецких железнодорожных путей работать?
kochar 22 августа 2018 | 04:05
Противно.