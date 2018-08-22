Владимир Якунин получил немецкую рабочую визу

Это сообщает «Дойче Велле» со ссылкой на МИД Германии. Речь идет о так называемой «голубой карте». Ее владельцы могут со временем получить постоянный вид на жительство. Бывший глава РЖД находится под санкциями США, но в черный список Евросоюза Якунин не попал.