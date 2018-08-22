Присяжные признали Пола Манафорта виновным по 8 пунктам обвинения из 18-ти

Как передает агентство «Блумберг», речь идет о нарушении налогового и банковского законодательства, а также о сокрытии зарубежных счетов. По остальным десяти пунктам присяжные суда города Александрия штат Вирджиния не вынесли единогласного решения. Бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа также судят в столичном округе Колумбия. Там его обвиняют в сговоре против США, отмывании 30 миллионов долларов, даче ложных показаний и в работе незарегистрированным иностранным агентом.