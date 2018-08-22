США сегодня, как ожидается, введут первый пакет санкций против России из-за инцидента в Солсбери
Будут, в частности, запрещены поставки продукции двойного назначения и экспорт электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Второй пакет санкций могут ввести в ноябре – это понижение уровня дипломатических отношений, практически полный запрет любого экспорта в Россию, а также поставок в США российских товаров, включая нефть и нефтепродукты.
Глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что предприятиям, которые пострадают от новых санкций, будет оказана максимальная поддержка.
Комментарии5
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archibald_dandy_esquire 22 августа 2018 | 03:19
Глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что предприятиям, которые пострадают от новых санкций, будет оказана максимальная поддержка ЗА СЧЁТ малообеспеченного населения РФ
opiatnovyi63 22 августа 2018 | 03:32
Воровская власть довела страну до ручки..
kochar 22 августа 2018 | 03:49
Позвольте спросить товарищ Мансуров, ну чтобы поржать, откуда возьмёте для оказания максимальной поддержки и укажите пожалуйста сумму неустойки .
И ещё, какая будет максимальная поддержка для Васи Пупкина окажись он без продукции двойного назначения?
koltak76_ 22 августа 2018 | 03:54
Нас … санкциями, а мы крепчаем)
Дядя Вова, мы с тобой! Ура!!!
stanislav1975 22 августа 2018 | 04:07
Хорошо SE-шку успел купить.