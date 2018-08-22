Прекращены полномочия ставропольского судьи Юрия Макарова, который появился на публике вместе с голой девушкой

На сайте квалификационной коллегии судей Ставропольского края сообщается, что решение было принято накануне. Отмечается, что Макаров ушел в отставку по собственному желанию. Ранее в интернете появилось видео, на котором судья Октябрьского районного суда Ставрополя заставил девушку в голом виде купить шампанское на автозаправке и снимал это на телефон.