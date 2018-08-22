Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу политика Алексея Навального по иску миллиардера Михаила Прохорова

Юристы Фонда борьбы с коррупцией просят отменить решение Люблинского суда и отклонить иск. В июне суд обязал Алексея Навального опровергнуть утверждения, опубликованные на его сайте и в его «Ютьюб»-канале, о том, что Михаил Прохоров якобы дал крупную взятку Александру Холопонину, который на тот момент был вице-премьером. В качестве компенсации морального вреда суд взыскал с Навального один рубль.