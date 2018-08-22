Бывший адвокат президента США заявил под присягой, что пошел на преступление по указанию Дональда Трампа
Это сообщил в «Твиттере» юрист Лэнни Дэвис, который представляет интересы Майкла Коэна. Речь идет о том, что Коэн ранее заплатил за молчание бывшей порноактрисе порноактрисе Стеффани Клиффорд, которая утверждает, что у нее была интимная связь с президентом США. Прокуратура это расценила как нарушение правил финансирования избирательной кампании. Кроме того как передает «Ассошиэйтед Пресс», бывший адвокат Трампа признался в уклонении от налогов и в махинациях в банковской сфере. Приговор ему вынесут в декабре.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
irdo 22 августа 2018 | 02:35
Мочат нашего Трампика почем зря.
grashupfer 22 августа 2018 | 02:40
Славно дельце разворачивается. В связи с этим весьма любопытно расположение дальнейшего местожительства Дональда. Будет эстетично, ежли, например, с Алькатраза замок снимут да наведут там порядок. Есть шанс посмотреть как двигается главный эскорт из особняка прям на остров).
В качестве методического пособия для оформления перзидента российского.