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02:04, 22 августа 2018

Представитель Виктора Вексельберга сообщил, что у миллиардера нет счетов на Кипре

По его словам, были счета аффилированных с бизнесменом компаний, но объем средств был незначительный, передает ТАСС. Ранее в американском Минфине заявили, что на Кипре еще в апреле были заморожены банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга после того, как США внесли их в санкционный список. Сообщение Минфина было связано с выступлением представителя ведомства накануне на слушаниях в банковском комитете Сената, где обсуждали новые санкции против России.

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