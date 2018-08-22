Власти России, по некоторым данным, собираются поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерным двигателем
Как сообщает американский телеканал CNBC, она затонула в прошлом году в результате неудачных испытаний. Когда поднимут ракету, пока неизвестно. Предполагается, что эта та самая ракета, о которой в марте рассказал Владимир Путин. В послании Федеральному собранию президент сообщил об успешных испытаниях новых ракет с неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета.
Комментарии4
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serhio_25__ 22 августа 2018 | 02:15
""по некоторым данным, собираются поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерным двигателем"" - дело хорошее.
"" она затонула в прошлом году в результате неудачных испытаний"" - а если бы испытания были бы удачными, то ракета до сих пор летала бы?
А вообще забавно, что по сообщению американцев Россия собирается поднять несуществующую ракету. Забыли уже что ли, что ракету с ядерной установкой создать невозможно, что это фантастика и ничего кроме мультика у России нет?
ty154 22 августа 2018 | 02:17
Атракцион по поднятию амфор со дна уже показывали, теперь Вова за ракетой нырять будет.
dmast79 22 августа 2018 | 02:32
Самое смешное, что ракета реальна. А вот то, что испытания были "неудачны" - то это лишь "по некоторым данным".
Судя по всему, было несколько (три) бросковых пуска, и, возможно - пуск с кратковременным включение ЯЭУ, и с приводнением ракеты в позиционном районе!
salut__521 22 августа 2018 | 02:45
А может, эта ракетка гибрид - и как ракетка, и как подлодка? К тому ж и путин уже смахивает на Фантомаса, что внешне, что внутренне...