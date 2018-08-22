Сильное землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Венесуэлы
Это сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Информации о возможных жертвах, разрушениях и угрозе цунами пока нет.
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Это сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Информации о возможных жертвах, разрушениях и угрозе цунами пока нет.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии1
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com30 22 августа 2018 | 01:21
Очень сильное землетрясение, обычно бывают сильные разрушения.
И вот РФ одной придется разгребать там завалы, помогать своей марионетке Мадурику ведь у него денег нет, хоть и у РФ так же денег нет, остались только дешевые понты.
Ведь тот Мадурик пер*ср*лся со всеми своими соседями, вряд ли они ему будут помогать.
Ну а если РФ не затянет пояс и не поможет Венесуэле, зайдут китайцы и все под себя загребут, а они загребущие, притом особо не потратятся.